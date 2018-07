Catanzaro, Bosco: “CR7 alla Juventus? Merito di Polimeni”

"Lo aveva previsto il consigliere Sergio Costanzo durante l'ultima assise, e così è stato! Il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Polimeni, sulla scia del modus operandi del primo cittadino Sergio Abramo, non ha perso tempo a prendersi meriti di altri. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale è stato votato infatti un atto di indirizzo avente ad oggetto il megalotto 6 della 106 Lido – Le Castella. Una semplice presa d'atto di un lavoro fatto da altri che ha peraltro creato non pochi problemi in seno alla maggioranza. Il documento è stato votato nonostante fossero assenti l'assessore ed il dirigente al ramo e nonostante il consigliere di Forza Italia Giovanni Merante avesse proposto il ritiro della pratica. Richiesta poi superata dalle ormai famose sospensioni con cui la maggioranza prova a nascondere le grandi spaccature feudali presenti al suo interno. Al netto di tutto ciò, per il Presidente del Consiglio Polimeni, o per meglio dire Abrameni, il merito è tutto suo. A nulla conta il lavoro propulsivo effettuato dal sindaco di Mesoraca a cui hanno aderito successivamente tantissimi altri Comuni e dove Catanzaro non figura affatto come la guida regionale proclamata fino alla nausea dal sindaco. A questo punto suggerisco al presidente del Consiglio Polimeni di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta il trasferimento alla Juventus di un campione che ha vinto numerosi palloni d'oro, così potrà dire che il merito è, anche in quel caso, un po' suo". Lo afferma il consigliere Gianmichele Bosco.

Dettagli Creato Venerdì, 13 Luglio 2018 10:17