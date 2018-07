Il comando di Polizia locale, in occasione delle manifestazioni organizzate per la festività di San Vitaliano dal 13 al 16 luglio, ha disposto i seguenti provvedimenti inerenti la circolazione e la sosta veicolare:

dalle ore 14 di venerdì 13 luglio fino a fine manifestazioni di lunedì 16 luglio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Duomo, compreso il tratto interessato da strisce blu lungo il perimetro della stessa e su via dell'Arcivescovado;

interdizione del traffico veicolare su via dell'Arcivescovado durante lo svolgimento delle manifestazioni.

In coincidenza con la processione religiosa nel centro storico per la festa del Santo Patrono, con partenza dalla Basilica dell'Immacolata, è stata diramata per lunedì 16 luglio 2018 la seguente ordinanza:

dalle ore 14 a fine manifestazione, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, su tutte le vie e piazze interessate dalla processione;

dalle ore 15 a fine processione interdizione del traffico veicolare su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Cavour e l'intersezione con Piazza Matteotti;

dalle ore 17 a fine processione interdizione del traffico veicolare lungo il seguente percorso: partenza dalla Basilica dell'Immacolata - piazza Grimaldi - corso Mazzini - piazza Le Pera - scesa Eroi - via Jannoni - piazza Unità d'Italia - salita Jannoni - via Montecorvino - via Sensales - via Raffaelli - piazza Di Tocco - via Poerio - piazza G. Matteotti - piazza G. Garibaldi - corso Mazzini e rientro nella Basilica dell'Immacolata.