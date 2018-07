Catanzaro, acqua: il 13 luglio interruzione nelle vie Nazionale, Corace e Torrazzo per lavori su rete Ferrovie dello Stato

Domani, venerdì 13 luglio, dalle ore 8 e fino al termine dei lavori, verrà interrotta l'erogazione del servizio idrico in via Nazionale, via Corace e via Torrazzo, nel quartiere Lido.

Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che l'interruzione si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione sulla rete idrica di competenza delle Ferrovie dello Stato. La normalizzazione del servizio dovrebbe avvenire entro il pomeriggio di domani.