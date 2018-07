Gli auguri dell'on. Wanda Ferro (FDI) al nuovo presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Teresa Chiodo

Il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro rivolge il proprio augurio di buon lavoro al nuovo presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, il giudice Teresa Chiodo. "E' stata un'ottima scelta quella del plenum del Csm - afferma l'on. Wanda Ferro - perché il giudice Chiodo, prima donna a ricoprire l'incarico, ha le qualità umane e professionali adatte a ricoprire questo ruolo di estrema importanza, ed anche la giusta esperienza e competenza avendo per molti anni prestato servizio come giudice nello stesso ufficio, in cui si affrontano procedimenti delicati e complessi poiché riguardano la vita di soggetti particolarmente vulnerabili, e che quindi richiedono grande sensibilità ed equilibrio". "Condivido - aggiunge l'on. Ferro - le riflessioni del nuovo presidente, secondo cui è necessario individuare gli strumenti più adatti per incidere nella formazione degli adolescenti e nella prevenzione dei fenomeni di disagio che spesso si trasformano in devianza e in delinquenza, affinché la sanzione penale resti una extrema ratio". Wanda Ferro ha anche rivolto un ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto dal predecessore, il presidente Luciano Trovato, e un augurio per il nuovo incarico assunto al Tribunale per i minorenni di Firenze.

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Luglio 2018 08:17