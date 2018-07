In merito alla lettera inoltrata dal gruppo politico-culturale "GiovaMenti" di Chiaravalle Centrale sulla problematica relativa alla Strada provinciale 154, il settore Viabilità ed Infrastrutture della Provincia di Catanzaro, guidato dal dirigente ingegner Floriano Siniscalco, specifica quanto segue:

"L'Amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, ha immediatamente attenzionato l'arteria in questione, franata in seguito all'ondata di maltempo di gennaio 2017. L'Ente intermedio ha manifestato concretamente la volontà di attivare le procedure relative al ripristino del tratto viario per ovviare ai disagi subiti dai cittadini definendo con una apposita delibera l'iter procedure e la somma da impegnare che ammonta a circa 300 mila euro. Siamo in attesa del via libera della Cassa depositi e prestiti per avviare la definizione della fase di progettazione e procedere quindi con l'appalto dell'opera, nella consapevolezza della necessità degli interventi per garantire la fruibilità del tratto in sicurezza".

