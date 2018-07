Peperoncino Jazz Festival, domani la presentazione in Senato

La Calabria e il "Diavolillo" a Palazzo Madama. Mercoledì l'Accademia del peperoncino in scena a Roma con due iniziative "piccanti". Alle 15.00 nella Sala Stampa "Nassirya", presentazione della ventiseiesima edizione del Peperoncino Festival. Dalle 19.00 alle 21.00, nel Ristorante del Senato, un buffet di specialità calabresi a cura della Pro Loco Diamante e Cirella.

Il presidente dell'Accademia Enzo Monaco presenterà in anteprima il programma del Festival e lo chef Enzo Barbieri racconterà la Calabria con i suoi prodotti, i suoi vini e i suoi piatti tradizionali.

Assieme a Monaco nella presentazione, ci saranno il presidente della Commissione agricoltura Senatore Gianpaolo Vallardi e il segretario Senatore Ernesto Magorno. Alle due iniziative parteciperanno i parlamentari calabresi. Dalla Calabria, inoltre, sono attesi il Sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo, il Governatore Mario Oliverio, il presidente del Consiglio regionale Irto, i presidenti Iacucci e Bruno della Provincia di Cosenza e di Catanzaro. Da tutta Italia decine di soci e simpatizzanti dell'Accademia.

A fare gli onori di casa Sua Maestà il Peperoncino interpretato dall'attore Gianni Pellegrino. In arrivo dall'Inghilterra Arturo Rencricca, laureato a Diamante campione italiano mangiatori di peperoncino, che nei giorni scorsi a Silverstone, si è aggiudicato il titolo di campione del mondo. "Un'occasione unica, ha detto Monaco, per far conoscere la Calabria fuori dai confini regionali. E per ricordarla ai tanti calabresi che a Roma vivono e lavorano".

Dettagli Creato Martedì, 10 Luglio 2018 17:28