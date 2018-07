Si rinnova il Consiglio direttivo del Collegio dei Geometri e geometri Laureati di Catanzaro che conferma alla guida per il prossimo quadriennio il Presidente dr geometra Nando Chillà.

I neo consiglieri eletti, insediati il 3 luglio 2018, hanno proceduto all'elezione delle cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo, il quale risulta così composto:

Presidente: Ferdinando Chillà, vice presidente: Aldo Zofrea; segretario: Domenico Mazzei, tesoriere: Enrico Costantino, consiglieri: Tommaso De Pace, Orlando Farenza, Antonio Filippa, Antonio Purri, Giuseppe Scalise.

«Il mio rinnovato impegno - dice Nando Chillà - grazie alla fiducia dei colleghi, guarda alla continuità del mio mandato come valore di iniziative già intraprese per il rilancio e la difesa di una comunità professionale che nel territorio, non solo provinciale e regionale, si è dimostrata presente sui grandi temi: dalla difesa del lavoro alle iniziative professionali che ci hanno visto punto di riferimento per la formazione e le competenze».

«Il mio augurio di buon lavoro - conclude il Presidente - va al rinnovato direttivo e a tutti noi, che come collegio, ci assumiamo l´impegno di continuare a portare avanti le iniziative utili alla categoria che rappresentiamo».