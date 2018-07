Catanzaro si conferma sempre di più come città della cultura che, grazie alla programmazione istituzionale e al dinamismo delle associazioni, può rappresentare un modello di riferimento per l'intero panorama calabrese. L'apprezzamento è arrivato anche dall'assessore alla cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Magna Graecia Film Festival congratulandosi con il sindaco Abramo per l'intensa attività portata avanti dal Capoluogo.

"Ho potuto constatare l'esistenza di un grande fermento culturale – ha detto – oltre che la capacità di realizzare diverse manifestazioni che rientrano a pieno titolo tra gli eventi storicizzati calabresi". Il riferimento è, oltre al MGFF, anche a Armonied'Arte Festival, Festival d'Autunno, Progetto Gutenberg, Materia Independent Design Festival e Altrove Festival, eventi che il Comune di Catanzaro ha istituzionalizzato e che oggi coinvolgono un pubblico ed un'area sempre più estesa. L'assessore Corigliano ha anche rivolto il proprio plauso per il successo della Fondazione Politeama con la sua programmazione continua per tutto l'anno e la politica del contenimento dei costi che ha consentito di produrre importanti benefici. Il sindaco Abramo e l'assessore alla cultura Cardamone hanno, inoltre, accompagnato l'assessore Corigliano a visitare lo stesso complesso San Giovanni, l'archivio storico "Emilia Zinzi" e la terrazza in cui campeggia la splendida opera di street art di Gonzalo Borondo. "Non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento – commentano Abramo e Cardamone – per le parole espresse dall'assessore Corigliano e che certificano come il Capoluogo sia oggi attenzionato quale punto di riferimento per le politiche culturali in Calabria. L'auspicio è quello di rafforzare sempre di più la sinergia istituzionale per dare ancora più ampio respiro alle tante iniziative di associazioni e privati che ogni giorno animano la nostra città e che meritano di essere maggiormente conosciute e sostenute".