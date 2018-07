Catanzaro, presentata la quarta edizione delle Camminate Gioachimite. Bruno: “Iniziative della UIsp contribuiscono a valorizzare nostro patrimonio ambientale e naturalistico”

Cento chilometri a piedi in cinque giorni sui monti della Sila, tra storia e natura. Un cammino ricco di emozioni, alla scoperta di boschi, laghi, monumenti, tradizioni locali, arte, enogastronomia e antiche abbazie sulle tracce dell'abate calabrese Gioacchino da Fiore. Con il patrocinio della Provincia di Catanzaro, della Regione Calabria, e con la collaborazione dei Comuni di Carlopoli, Aprigliano, San Giovanni in Fiore e Taverna, dell'Asd Calabriando di Catanzaro, della struttura di Attività nazionale Montagna Uisp, e di vari enti e associazioni culturali e locali, il Comitato Uisp di Catanzaro ha organizzato la quarta edizione delle Camminate Gioachimite – Sulle tracce di Gioacchino da Fiore, cinque giornate sull'altopiano della Sila.

La manifestazione sportiva - che partirà mercoledì 11 luglio dal Parco della Biodiversità Mediterranea per concludersi domenica 15 a San Giovanni in Fiore – è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il patrone di casa, il presidente dell'Ente intermedio, Enzo Bruno. I particolari sono stati illustrati dal presidente del Comitato Uisp Catanzaro, Felice Izzi, dal presidente emerito del Comitato Riccardo Elia che ha coordinato gli itinerari assieme ad Antonella Mannarino. A rappresentare l'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria, il dirigente di Settore Giovanni Aramini.

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa e per l'operato del Comitato Uisp di Catanzaro che "contribuisce a valorizzare il nostro patrimonio ambientale e naturalistico con manifestazioni capaci di riconsegnare alle comunità locali un complesso di luoghi e percorsi da salvaguardare, anche attraverso il recupero e la conoscenza di siti di grande importanza storica e culturale".

La Provincia di Catanzaro ha concesso il patrocinio gratuito alla IV edizione delle Camminate Gioachimite che partiranno proprio dal Parco della Biodiversità Mediterranea, struttura dell'Amministrazione provinciale al centro di una grande attenzione di valorizzazione e rilancio "nonostante le tante difficoltà economiche e normative vissute dagli Enti intermedi in seguito all'applicazione della legge di riforma Delrio. Le Province hanno dimostrato di essere utili e necessarie per i territori, ponendosi quale ente di raccordo tra Regione e Comuni: senza gli Enti intermedi vengono meno i servizi che sono utili ai cittadini per mantenere o migliorare la qualità della vita della comunità intera".

"Iniziative come quelle organizzate dalla Uisp sostengono la promozione della Sila anche nell'ottica dell'inserimento delle nostre montagne e dei nostri altipiani nel prestigioso elenco del Patrimonio Unesco – ha detto ancora il presidente Bruno – e coadiuvano l'Amministrazione provinciale nella impegnativa battaglia contro il vandalismo che deturpa le nostre strade, i nostri borghi, le nostre strutture costringendoci ad utilizzare risorse pubbliche per pulire e ripristinare i luoghi aggrediti dalle brutture di sporcizia e discariche, quando potremmo utilizzare quei fondi per potenziare e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della nostra provincia. Grazie alla Uisp – conclude Bruno – che con queste manifestazioni consolida la cultura del vero civismo a sostegno dell'ambiente".

E dalla conferenza stampa di questa mattina arriva anche una interessante comunicazione dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria: si tratta dell'avvio di un importante progetto che introduce "elementi di attrattività in un settore che guarda a quei due milioni di cicloturisti – ha spiegato Aramini - che ogni anno si spostano da tutta Europa per arrivare in Italia. Parliamo della creazione della ciclovia dei parchi: ci sono le risorse e ci troviamo già in una fase avanzata fare di realizzazione".

A questa edizione parteciperanno anche alcuni studenti vincitori di concorso scolastico a tema su Gioacchino Da Fiore, promosso dall'associazione culturale Kairos. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla Uisp alla direttrice della Casa circondariale "Ugo Caridi", la dottoressa Angela Paravati per la collaborazione: i detenuti del corso di riciclo hanno realizzato artigianalmente le cornici degli attestati di collaborazione per gli enti che sono state consegnate al presidente Bruno e al dottor Aramini.