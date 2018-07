Il primo compleanno del Jazz Club Room 21 di Soverato in compagnia di Gigi Miseferi

Giovedì 12 Luglio 2018 il Jazz Club Room 21 Speakeasy di Soverato festeggerà il suo primo compleanno con un ospite d'eccezione: GIGI MISEFERI. L'attore, comico, autore, regista e showman reggino porterà in scena uno spettacolo musicale e d'intrattenimento dal titolo "Dopo la MEZZANOTTE...Guarda che è l'UNA (Non solo Swing)". Un "Live" di intramontabili successi italiani ed internazionali. Dalla musica italiana anni '60/'70'/'80/'90 da cantare e ballare tutti insieme, fino ai travolgenti successi latini americani. Ad accompagnarlo due bravissimi musicisti calabresi: Francesco Pappaletto al pianoforte e tastiere e Tonino Palamara alla batteria. Lo spettacolo, in programma con cadenza mensile sul palco de "Il Sigillo", tra i locali più "in" di Roma, sarà l'occasione perfetta per trascorrere una serata in cui il divertimento ed il coinvolgimento saranno assicurati, grazie ad un repertorio di medley eseguiti rigorosamente dal vivo.

È già trascorso un anno da quando il Room 21 Speakeasy ha aperto i battenti. Un anno di concerti, di jazz, di proposte food e cocktail originali, di continua ricerca e selezione di prodotti, distillati, vini e birre di assoluta qualità. La forza del cocktail bar situato nel cuore di Soverato sta nella professionalità dietro il bancone e nel considerare il cliente come un ospite, da coccolare sin dal suo arrivo, accogliendolo con un sorriso. <<Noi ci abbiamo messo la passione e l'atmosfera vintage, l'arredamento curato in ogni minimo particolare e la musica retrò per regalare un tuffo nel passato all'epoca del Proibizionismo americano. I nostri clienti, mese dopo mese, sono diventati assidui frequentatori, habitué che ringraziamo molto perché il successo di un locale lo fanno le persone, sempre e comunque>> afferma Pietro Mungo, gestore del Room 21 Speakeasy, <<Ringrazio il mio staff ed invito tutti a prendere parte al nostro primo compleanno per quella che sarà una serata in grande stile. Spegneremo la nostra prima candelina in compagnia di un artista poliedrico come Gigi Miseferi che tra musica e comicità aprirà il varco per quello che prossimamente sarà uno spazio interamente dedicato al cabaret>>.

Gigi Miseferi è cresciuto artisticamente nella Compagnia del "Bagaglino", con la quale dal 1990 al 2009 ha partecipato a tutte le trasmissioni televisive in diretta dal Salone Margherita di Roma, ottenendo tre prestigiosi "Telegatti". Da sempre impegnato in diverse Produzioni e Trasmissioni TV, ultima delle quali "Easy Driver" su Raiuno in cui dal 2016 conduce la rubrica "Un Agente per Amico". Presente anche nel Cast della Fiction tratta da un racconto di Andrea Camilleri "La mossa del cavallo" andata in onda su Raiuno. Sin da ragazzo amante della Musica ed in particolar modo del coinvolgente genere "Swing", da diversi anni ha intrapreso un percorso musicale, nato quasi per gioco, fondando la "Gigi Miseferi & la sua Band Larga" e divenendone Cantante e Frontman. Gigi in questa sua veste artistica coinvolge e diverte la platea con le sue sorprendenti doti canore, lo spiccato senso dell'improvvisazione, coniugato alla propria verve ed alla teatralità frutto di anni di esperienza maturata sui più importanti palcoscenici italiani (da due anni è in Tournée con la Commedia "Brancaleone e la sua armata" in cui è coprotagonista con Pippo Franco, in scena nei Teatri più prestigiosi). Accompagnato da talentuosi Musicisti, rigorosamente dal vivo, in questo Show offre al Pubblico la possibilità di riassaporare in modo genuino e coinvolgente, fino a renderlo piacevolmente partecipe, lo straordinario repertorio di simpatiche, orecchiabili e conosciute Canzoni degli anni '30, '40, '50 (e non solo) che appartengono all'inestimabile patrimonio musicale di vere e proprie Leggende dello "Swing", quali Louis Prima, Fred Buscaglione, Dean Martin, Renato Carosone. Gigi Miseferi nel suo Show, oltre alla coinvolgente "Carrellata Musicale", propone esilaranti momenti con battute e spunti sull'attualità. Da qualche anno, questo Spettacolo è in scena in Teatri, Piazze, prestigiosi Locali e Villaggi Turistici. Lo Show è stato in scena al Teatro San Luigi Guanella di Roma registrando il "Tutto Esaurito" in tutte e tre le repliche. Sold Out per ben due volte anche al Tempio del Jazz, l'Alexanderplatz di Roma, il più antico Jazz Club d'Italia. Da sottolineare anche lo straordinario successo per il Concerto tenuto a Fiumicino, dove Gigi ha brillantemente travolto e conquistato il pubblico locale che ha gremito l'incantevole Darsena. Ennesimo "Tutto Esaurito" dello Show Musicale al "Puff", uno dei locali storici della Capitale.

Appuntamento alle 22:30 al Room 21 Speakeasy, l'ingresso allo spettacolo è gratuito, vivamente consigliata la prenotazione.