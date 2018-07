Catanzaro. Tre anni insieme per Stella del Mare e nuove imminenti iniziative

Giorno 29 giugno 2018 si è tenuto, presso il suggestivo ristorante Lido di Squillace, il festeggiamento per il terzo compleanno dell'Associazione Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro. In questo anno sociale, da gennaio a giugno, sono stati stipulati diversi protocolli di intesa: con l'Associazione Domino in merito al progetto "Sprigioniamo la Genitorialità: essere padri oltre le sbarre"; con la fondazione Città Solidale Onlus in merito al Progetto " Pane, casa e dignità", un servizio di accoglienza rivolto a chi si trova ai margini del contesto sociale (adulti italiani e stranieri, uomini e donne senza dimora) e con il Comitato Provinciale Unicef in merito al progetto "Inclusione Minori Migranti Accompagnati".

Durante l'incontro si sono susseguiti una serie di interessanti interventi. Il primo è stato quello della presidente del Centro Stefania Mandaliti che ha elencato i diversi servizi gestiti e offerti dallo sportello "Ascolto on line antiviolenza". "In questi tre anni abbiamo avuto la possibilità di aiutare e sostenere numerose persone grazie soprattutto al sostegno del nostro team formato da esperti molto preparati", ha sottolineato la Mandaliti. "Il punto fondamentale su cui si basa Stella del Mare è l'ascolto e per tali motivi abbiamo deciso di intraprendere una collaborazione con la Ecos Cooperativa Sociale di Maierato per estendere il Centro alla provincia di Vibo Valentia" ha concluso la presidente.

Il successivo intervento è stato quello del dottor Michele Varcasia, esperto formatore, presente in diversi seminari e corsi formativi, specialista e consulente del centro. Infine la parola è passata al dottor Paolo Piccinini il quale avvierà una stretta collaborazione con il Centro Ascolto Stella del Mare, da settembre, sulla tematica della violenza sulle donne. Presenti alla manifestazione la giornalista Stefania Abbruzzo, Calabria Magnifica, l'imprenditrice Silvia Rafele proprietaria del negozio Ghirò, i soci e gli amici. La serata, poi, si è conclusa con la "Cena di Gran Galà", un momento di festa, in cui è stata effettuata una raccolta fondi per il progetto "Ascolto a 360°".

Nonostante l'arrivo dell'estate il Centro Ascolto ha deciso di realizzare un calendario di eventi che si terranno nella sede di Simeri Mare. Saranno previste delle attività per donne, bambini e famiglie: escursioni, gruppi di lettura, giochi in spiaggia, corsi di alfabetizzazione per stranieri, gruppi di ascolto per le donne in difficoltà, pic-nic, laboratori creativi e incontri formativi per bambini. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 339/3715940 o mandare il messaggio su Whatsapp al numero 331/2959443 oppure inviare una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .