Paura nella notte a Catanzaro: sei autovetture bruciate

Ore 3.35 circa, Incendio autovetture questa notte nel quartiere Gagliano in un'area adibita a parcheggio tra via per Gimigliano e via F. Scerbo nel comune di Catanzaro.

Sei le vetture coinvolte una Peugeot 308, una Smart, una Ford Fiesta, una Opel Agila, una Renault Clio ed un Suzuki.

L'incendio sviluppatosi dalla Peugeot 308, si è propagato alle altre cinque autovetture.

Due auto completamente distrutte, le altre danni parziali.

Tanta paura ma, non si registrano persone ferite o intossicate.

Accertamenti in atto circa l'origine dell'incendio, nessuna ipotesi al momento viene esclusa.

Dettagli Creato Lunedì, 09 Luglio 2018 10:34