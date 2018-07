Ricostituita la Pro loco di Magisano, gli organismi si presentano: Salvatore Tozzo presidente

Amici che si ritrovano, dopo qualche anno, con l'intento di dare voce al territorio e alle tante idee che "circolano" per promuovere un patrimonio culturale, artistico, naturalistico che significa "recupero le radici per ritrovare la propria identità comunitaria". Con questo intento "rinasce" la Pro loco di Magisano. L'organismo direttivo guidato da Salvatore Tozzo è stato presentato nei giorni scorsi nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro alla presenza del presidente regionale UNPLI, Pippo Capellupo, e del consigliere provinciale Rosario Lostumbo. Il presidente della Pro loco di Magisano, Tozzo, ha prima di tutto presentato i vertici del sodalizio, i compagni di viaggio di una nuova avventura che "non vuole configurarsi come un blocco politico ma uno strumento valido per dare voce al territorio, a cui vogliamo aprirci coinvolgendo la gente. Mi auguro possiamo dare da subito concretezza alle nostre iniziative". Con Tozzo, quindi, il vice presidente Tonino Veraldi, il segretario Vincenzo Pupo e l'economo, Antonio Mastria, e i revisori che sono Stefania Cosentino, Martina Fotino e Lucia Cefalì.



Come ha avuto modo di evidenziare anche Capellupo nel suo intervento, le Pro loco sono uno degli attori principali del sistema turistico italiano. Con le proprie attività e i propri servizi hanno contribuito e contribuiscono a dare attrattività a tante soprattutto nelle realtà dei borghi. Con volontà e generosità hanno dato e danno un contributo importante al turismo, un contributo fatto di tempo e di passione, attraverso l'organizzazione di eventi, l'erogazione di servizi turistici e anche facendosi carico dell'informazione e dell'accoglienza turistica. Ed è questo l'intento della ricostituita Pro loco di Magisano. "Il nostro intento è quello di mettere in rete le bellezze del comprensorio con la generosità dovuta alla valorizzazione del territorio, per dare visibilità e attrarre turisti. Ma certamente – dice ancora Tozzo – vogliamo integrarci con la comunità che deve diventare componente portante della nostra azione di rilancio. Quello che spero soprattutto è di riuscire ad attirare l'attenzione dei più giovani che sanno essere sempre da stimolo".

"Penso che la Pro loco guidata da Tozzo poterà lustro al territorio di Magisano e non solo – ha detto Rosario Lostumbo – perché ha una approfondita conoscenza dei luoghi, una grande preparazione ed esperienza. Grazie a lui ho capito qual è il ruolo fondamentale della Pro loco e di come si può parlare e stare vicino alla gente, facendola partecipare e dare il proprio contributo. C'è grande voglia di partecipare e lavorare, ed io sono pronto a fare la mia parte".

Grande soddisfazione per la ricostituzione della Pro loco è stata espressa dal presidente regionale dell'Unpli Capellupo: "Non possiamo pensare di andare avanti se dimentichiamo le radici, il passato e il presente assieme ci proiettano nel futuro. La nascita o la ricostituzione dei una Pro Loco significa che siamo sulla strada giusta: ci sono persone che con entusiasmo e generosità si mettono a disposizione del territorio collaborando con le istituzioni, non in concorrenza ad esse".