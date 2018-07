Lamezia Terme (Cz),cade da impalcatura: muore 56enne

Un uomo di 56 anni, Franco Muraca, e' morto la scorsa notte dopo essere stato ricoverato nell'ospedale di Catanzaro per le gravi ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte a Lamezia Terme. Secondo quanto appurato, Muraca era impegnato nella ristrutturazione di un' abitazione, quando e' improvvisamente caduto dall'impalcatura sulla quale stava lavorando. L'uomo e' stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Lamezia, poi trasferito in quello di Catanzaro, dove e' morto nella notte. La Procura di Lamezia Terme ha aperto un' inchiesta sulle cause dell'incidente e sul rispetto delle norme di sicurezza. (AGI)

Dettagli Creato Sabato, 07 Luglio 2018 15:23