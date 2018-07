Catanzaro, Carpino (Cambiavento): “Si applichi una moratoria sulle nuove strisce blu almeno fino al pronunciamento del Tar”

"Come è noto, ieri, è stato depositato un ricorso al Tar contro gli atti del Comune che hanno previsto l'estensione delle strisce blu all'area di San Leonardo. Sappiamo che i lavori per l'installazione dei nuovi stalli stanno per terminare rendendo così presto operativo il nuovo regime delle tariffe delle strisce blu. Fermo restando che la definizione ultima della questione spetterà ai giudici, chiediamo al Comune un intervento suggerito dal buon senso. Si applichi una moratoria sulle nuove strisce blu almeno fino al pronunciamento del Tar. La ragione è semplice. Nel caso in cui fosse accolto il ricorso del Codacons, i proventi derivanti dai nuovi stalli a pagamento diventerebbero non dovuti con il rischio di creare successivamente non pochi problemi finanziari all'Amc che incassa i relativi introiti, così come sarebbero illegittime le eventuali multe legate alla violazione delle nuove regole dei veicoli nelle aree interessate dalle strisce blu. Una sospensione, insomma, per scongiurare problemi agli enti pubblici e, nondimeno, eventuali ingiustizie nei confronti dei cittadini." Lo afferma Alberto Carpino, presidente di Cambiavento.

