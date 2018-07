Lorenzo Cesa a Lamezia Terme (Cz): "Persi milioni di euro, giovani penalizzati"

"L'Europa richiama la Calabria e dice: cosa state combinando? Sono andati persi miliardi di euro dei fondi Ue che potevano creare occasioni reali di crescita per il territorio; risorse che avrebbero consentito a molti giovani di costruire il loro futuro qui, nella loro regione. Su tre miliardi previsti per questa regione sono stati presentati progetti solo per il 60 per cento e ne sono stati realizzati una minima parte". Lo ha detto Lorenzo Cesa, eurodeputato del Partito Popolare Europeo, intervenuto al convegno sul tema "Calabria chiama Europa".

L'incontro è stato organizzato in collaborazione con l'Unione di centro della Calabria rappresentata dal segretario regionale Franco Talarico e da rappresentanti territoriali del partito. "Dobbiamo difendere le nostre radici - ha aggiunto Cesa in riferimento all'attività politica dell'Udc - senza di esse non si va da nessuna parte. Nell'agone politico dobbiamo esprimere la nostra concretezza per mantenere il Welfare, per dare sostegno alle classi sociali più deboli".

"Smettiamola di fare politica sui social, facendo promesse che non possono essere mantenute. In questo momento il Ppe è il più grande partito europeo che sta tenendo in piedi l'Europa e sta contrastando i populismi". Lo ha detto Lorenzo Cesa, eurodeputato del Partito Popolare Europeo, intervenendo a Lamezia Terme ad un convegno sul tema "Calabria chiama Europa" promosso dall'Udc Calabria alla presenza tra gli altri del segretario regionale del partito, Franco Talarico. "La situazione attuale - ha aggiunto Cesa - non durerà e noi dobbiamo farci trovare pronti a governare il Paese, alla luce della nostra matrice cristiana, della nostra concretezza politica sempre dimostrata. Bisogna ridare speranza: questa l'unica risposta al populismo imperante. Se in questa fase così delicata l'Europa non resta unita rischiamo di tornare indietro a settant'anni fa, quando i popoli europei si scontravano gli uni contro gli altri".