Borgia (Cz), due vetture in fiamme nella notte

Incendio autovetture questa notte in c.da Vallo di Borgia, via Fausto Gullo, nel comune di Borgia (CZ)

Interessate dalle fiamme due vetture, una Peugeot 208 ed un fuoristrada Nissan Patrol. Ambedue le vetture erano parcheggiate in prossimità dell'abitazione del medesimo proprietario a pochi metri da un deposito di auto e pneumatici.

Sul posto intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale, per domare il rogo evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture vicine.

Non si registrano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l'eventuale origine dolosa dell'incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.