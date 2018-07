"Rispondo senza problemi alle perplessità espresse con garbo istituzionale dal consigliere comunale Nicola Fiorita su alcuni servizi che riguardano l'assessorato che ho l'onore di dirigere. Innanzitutto sono d'accordo con lui sul fatto che il verde, per quanto possa essere un colore di tendenza, presenti alcune criticità alle quali sto ovviamente cercando di porre rimedio.

L'attività che l'azienda Verdidea sta svolgendo sulla base di una programmazione, purtroppo di breve periodo, stilata dall'assessorato, prevede l'intervento su alcune priorità che sono state individuate non sulla base di pressioni politiche, bensì su scelte che puntano a risolvere nel minor tempo possibile le criticità più evidenti.

Le operazioni si sono dunque concentrate sul lungomare e sul centro storico (comprese ville e parchi pubblici) in vista dell'imminente avvio della stagione turistica, mentre subito dopo sono state rivolte a tutte le aiuole presenti in prossimità delle vie di accesso alla città. Tutto questo è avvenuto in appena 30 giorni di lavoro senza tralasciare la risoluzione di alcune emergenze sul territorio che sono state segnalate al settore dai cittadini.

A breve gli interventi riguarderanno le grandi aree verdi dell'Aranceto e del Corvo, che richiederanno un impegno ancora maggiore e il supporto della Sieco.

So bene che il consigliere Fiorita conosce alla perfezione i capitolati speciali d'appalto o le convenzioni, come quella con Calabria Verde, che regolamentano i rapporti tra l'amministrazione comunale e le imprese o altri enti pubblici e privati, e sono anche sicuro che ha ben presente quanto possa essere complicata la gestione di un territorio vasto e frammentato come quello del capoluogo.

Sono altrettanto convinto che il consigliere Fiorita non avrà nulla da obiettare alla mia rassicurazione: i servizi non vengono pagati due volte dai cittadini. È un fatto, questo, che lui stesso può verificare in questo periodo di immane lavoro che la nuova impresa, andando anche oltre anche gli obblighi contrattuali e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, come il lavoro eseguito oltre l'orario previsto o il sabato e la domenica, per riportare la nostra città a una situazione di normalità dopo l'emergenza causata dalle problematiche emerse con la vecchia ati che aveva in carico l'appalto e la conseguente rescissione.

Non capisco, però, perché ci si meravigli del supporto che Calabria Verde, sulla base di una convenzione in vigore da tempo, e la Catanzaro Servizi, stanno garantendo: è un aiuto che non comporta un aggravio di costi.

Sono d'accordo con Fiorita sul fatto che ci sia ben poco da festeggiare per il lavoro che stiamo facendo: non stiamo facendo altro che il nostro dovere.

Non sono d'accordo, tuttavia, sulle perplessità che suscitate in Fiorita da un giro nella nostra città: sono dell'avviso che bisogna sempre puntare a migliorarsi per confrontarsi con le più belle realtà nazionali, ma gli ricordo che stiamo facendo fronte a un'emergenza dichiarata e che, pertanto, non possiamo essere già perfetti. Del resto, non sono perfetti neanche gli altri capoluoghi di provincia calabresi.

In Calabria, oltretutto, siamo la città tra i capoluoghi calabresi con la più alta percentuale di raccolta differenziata: ci stiamo per avvicinare al 70% e farò di tutto, insieme all'amministrazione, per raggiungere e superare questa soglia entro la fine del 2018. La cosa più interessante e da sottolineare è il fatto che a tale prestigioso risultato siamo arrivati in meno di tre anni.

Dovrebbe inoltre renderci orgoglioso anche il fatto che con il nostro 70% ci posizioniamo tra le prime città del centro Sud.

E' vero che c'è ancora molto da fare per ridare alla nostra città quel decoro che tutti vogliamo, ma posso assicurare al consigliere Fiorita il massimo impegno nel pieno rispetto della legalità. Conto, infine, sui suggerimenti costruttivi e senza spirito polemico dei consiglieri comunali, e sulla buona volontà dei cittadini nella speranza che quella minoranza che causa problemi su questo versante rinunci presto alle sue cattive abitudini: tutti insieme possiamo farcela". Lo afferma l'assessore all'ambiente di Catanzaro Domenico Cavallaro.