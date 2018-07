Lamezia Terme (Cz), Cesa (Udc): “Governo? Finora poca demagogia e pochi fatti”

"Finora il governo si è caratterizzato per molta demagogia e pochi fatti. L'unico fatto concreto è che, in questo momento di difficoltà economica per il Paese, il governo mette ancora più' in crisi le aziende invece di creare occupazione. Non c'e' stato finora altro, oltre le iniziative prese da Salvini in tema di immigrazione". Così il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, europarlamentare del Ppe, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa politica a Lamezia Terme. Poi, parlando di immigrazione Cesa ha aggiunto: "In un anno abbiamo avuto 14mila immigrativi in Italia, mentre negli ultimi due anni dall'Italia se se sono andati via 200mila giovani, soprattutto dal Sud. C'e' chi l'ha fatto per scelta, ma molta gente dalla Sicilia, Calabria, dalla Campania e' andata fuori dal nostro Paese per necessita': mi auguro - ha concluso il segretario dell'Udc - che non abbiamo la stessa accoglienza che noi stiamo riservando ad altri disperati".

Dettagli Creato Venerdì, 06 Luglio 2018 19:52