Catanzaro, Abramo: “Congratulazioni a Raimondi insignito dell'onorificenza di grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica”

"L'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" conferito dal presidente della Repubblica Mattarella all'avvocato Nunzio Raimondi rappresenta un ulteriore prestigioso riconoscimento per il professionista e docente catanzarese che da anni continua a distinguersi quale eccellenza catanzarese nel campo giuridico e accademico a livello nazionale e che ha svolto anche il ruolo di consulente in commissioni parlamentari. Rivolgo, dunque, le più sincere congratulazioni all'avv. Raimondi per l'importante onorificenza che è un premio ai meriti conseguiti durante il suo lungo e apprezzato percorso professionale". Lo afferma il sindaco Sergio Abramo.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Luglio 2018 19:34