Catanzaro, riqualificazione Area Magna Graecia: dal Mise nulla osta su approvazione variante

Possono ripartire i lavori per la riqualificazione dell'area Magna Graecia. Il Ministero per lo sviluppo economico ha comunicato a Palazzo De Nobili il nulla osta all'approvazione della variante al progetto infrastrutturale da 3 milioni 300mila euro circa (solo per gli interventi).

La nota è stata trasmessa dal responsabile unico del procedimento, Paolo Guaglianone, al soggetto responsabile pro tempore di Catanzaro e del suo comprensorio, il dipendente comunale Mario Mancuso, e al responsabile del procedimento di parte comunale, Umberto Cosco.

La presentazione della variante si è resa necessaria per rispettare alcune prescrizioni normative entrate in vigore dopo la presentazione del progetto e l'aggiudicazione dell'appalto.