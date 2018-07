Catanzaro, palazzetto dello sport “Gallo”: pubblicato il bando per i lavori di adeguamento normativo

È stato pubblicato sul sito del Comune e sull'albo pretorio on line il bando a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo del palazzetto dello sport "Gallo", nel quartiere Corvo. Il limite temporale per aderire alla procedura è fissato alle ore 10:00 del 23 luglio 2018.

L'appalto prevede un importo di 335mila euro circa e stabilisce l'esecuzione di opere di alta tecnologia riguardanti l'impianto d'illuminazione di emergenza e la segnalazione delle vie di fuga; l'impianto di rivelazione incendi, l'impianto di evacuazione sonora, una nuova fornitura di estintori, l'impianto idrico antincendio, l'illuminazione ordinaria e gli impianti elettrico generale, idrico sanitario e la centrale termica. Sul versante non impiantistico, i lavori prevedono, fra le altre cose l'installazione di sedute monoblocco senza schienale, l'adeguamento delle ringhiere esistenti e la realizzazione di quattro file di gradini intermedi in adiacenza alle scale laterali dei due settori.