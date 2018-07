Via libera alla compartecipazione per la terza “Catanzaro design week” e alla 16esima edizione del Festival d’Autunno

L'esecutivo guidato da Sergio Abramo ha varato altre due importanti delibere relative al panorama culturale del capoluogo. "La terza edizione della Catanzaro design week e la sedicesima del Festival d'autunno non potevano che trovare il supporto più ampio da parte dell'amministrazione", ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla cultura, Ivan Cardamone, a margine della relazione sulle due pratiche elaborate dal settore cultura e turismo diretto da Antonino Ferraiolo.

La Catanzaro design week alzerà il sipario sulla sua terza edizione dal 20 al 23 settembre e avrà luogo nella palazzina delle esposizioni Ex Stac e al Complesso monumentale San Giovanni. "La design week è ormai diventata una realtà importante per la promozione dell'immagine e non solo della nostra città", ha aggiunto Cardamone, "ed è un evento caratterizzante sul versante culturale come del marketing oltre che per l'innovazione che propone, in maniera totalmente aperta, al pubblico calabrese e di fuori regione che visita le esposizioni e gli allestimenti curati dall'associazione Officine AD". Anche il Festival d'Autunno "è una manifestazione storica e storicizzata, uno dei migliori esempi di attrattore culturale per la città capoluogo", ha sottolineato ancora il vicesindaco ricordando il valore degli eventi curati dall'associazione "Donne in arte" nei più bei contenitori del centro storico, dal Complesso monumentale al Politeama, dalla Biblioteca comunale a Palazzo De Nobili, dall'oratorio del Carmine al Marca. "Con questo festival il centro storico si trasforma in palcoscenico naturale", ha concluso Cardamone. Su proposta dello stesso settore, è stato dato l'ok all'accettazione della donazione di un'opera scultorea dedicata a Piero Ciampi dall'artista Cinzia Nania, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con rimborso spese per la messa in opera nei giardini, in corso di riqualificazione, dove è sita la gutta nel quartiere Lido e intitolati al cantautore livornese.

La giunta ha inoltre approvato, su proposta del settore personale, diretto da Pasquale Costantino, e sentita la relazione dell'assessore Danilo Russo, l'adozione del piano della formazione del personale dipendente del Comune per il triennio 2018-2020. Su proposta della segreteria generale, diretta da Vincenzina Sica, è stata varata la relazione sulle perfomance 2017.

Ok, ancora, all'atto di indirizzo integrativo per l'affidamento della gestione di Parco Genziana. La delibera è stata predisposta dal settore patrimonio, diretto da Andrea Adelchi Ottaviano, ed è stata relazionata dall'assessore al ramo Cardamone.

Via libera, infine, su proposta del settore servizi finanziari diretto da Pasquale Costantino, per la presa d'atto delle deliberazioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) che istituiscono e quantificano le componenti tariffarie UI2 e UI3. Concesso, infine, il patrocinio all'evento culturale "Bluocean's workshop – I grandi fotografi di National Geographic in Calabria: Randy Olson. Planet vs plastic, un pianeta straordinario tra bellezza e abusi – mostre ed eventi" che sarà allestita a Catanzaro dal 5 al 31 marzo 2019.