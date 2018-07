Bando internazionalizzazione: differiti termini apertura piattaforma

Il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive comunica che, con decreto in corso di registrazione, i termini di apertura dello sportello telematico per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI", sono stati differiti dal 09 luglio 2018 al 19 luglio 2018, alle ore 12,00. f.d.

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/364/bando-internazionalizzazione---edizione-2018.html