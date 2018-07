Conclusa la manutenzione dei sentieri interni del Parco della Biodiversità mediterranea che conducono alla zona boschiva della Valle dei Mulini e la periodica bonifica del laghetto. La sistemazione e la pulizia dei percorsi interni – che d'inverno contribuisce a mantenere compatto il tracciato – sono stati programmati dal settore guidato dalla dirigente Rosetta Alberto tenendo conto delle condizioni meteorologiche e dell'avvio della bella stagione. A causa del ridimensionamento economico e gestionale delle Province, per la manutenzione straordinaria, il Parco ha potuto contare su una convenzione con 'Calabria Verde', che ha messo disposizione maestranze qualificate chiamate ad intervenire secondo adeguata programmazione volta a garantire pulizia e sicurezza. Così come si è proceduto in queste ore al periodico svuotamento per il rinnovo dell'acqua del laghetto adiacente a piazzetta Gaudì. L'acqua risulta intorbidita dall'apporto di cibo, dall'accumulo di deiezioni animali e di detrito organico sul fondo.

Tutto ciò comporta una conseguenza negativa a carico dello stato di salute degli uccelli acquatici, rappresentando una potenziale fonte di infezioni: da qui la necessità di procedere periodicamente al ricambio d'acqua e alla pulizia della struttura.

"Le ristrettezze economiche e le difficoltà organizzative che hanno segnato gli ultimi anni la nostra Provincia non ci hanno fatto indietreggiare di un solo passo nell'attuazione di un programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di azioni di tutela e valorizzazione del Parco della Biodiversità di Catanzaro, eccellenza della nostra provincia, patrimonio naturalistico e culturale dell'intera regione – afferma il presidente Enzo Bruno -. Il Parco è un bene collettivo che l'amministrazione provinciale di Catanzaro sta cercando di preservare, tutelare e potenziare. In questa direzione vanno gli sforzi quotidiani che amministratori e tecnici compiono per contrastare disagi e atti di immancabile inciviltà. Visto che stiamo entrando nel pieno della stagione degli incendi, l'auspicio è sempre quello di una proficua collaborazione da parte di tutti: un appello, insomma, a quel senso di appartenenza alla comunità degli amanti del Parco che incrementi il senso civico, sostenendo la diffusione della cultura del rispetto e della legalità".