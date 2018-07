Servizio civile a Borgia, il centro studi Futura ha avviato le procedure per la selezione di 6 volontari

Il Comune di Borgia, guidato dal sindaco Elisabeth Sacco, comunica che il Centro studi Futura ha avviato le procedure per la selezioni di 6 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nell'ambito del programma europeo "Garanzia Giovani". Il Centro studi Futura - che ha una importante sede operativa a Borgia - ha deciso di aderire al bando sul servizio civile pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e Servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di servizio civile è fissato al 20 luglio. Per poter presentare domanda di servizio civile, i candidati devono essere iscritti al Centro per l'impiego, essere iscritti al programma "Garanzia Giovani" e aver firmato il patto di servizio (da allegare alla domanda di partecipazione a pena di nullità). Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. L'iter prevede i seguenti passaggi: iscrizione al Centro per l'impiego, la compilazione on line del modulo di adesione a "Garanzia Giovani" (garanziagiovani.gov.it), l'invio al candidato da parte del sistema di una email con le credenziali per accedere al portale Anpal sul quale completare l'adozione a "Garanzia Giovani" selezionando la regione di competenza, e infine la Regione contatterà il candidato per indirizzarlo a un Centro per l'impiego dove completare l'adesione a Garanzia Giovani firmando il Patto di servizio. Ai volontari selezionati, che svolgeranno la loro attività per 12 mesi, verrà corrisposto un assegno mensile di circa 430 euro.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Luglio 2018 14:58