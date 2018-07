Incendio sterpaglie e canneto in prossimità delle abitazioni nel rione case popolari del comune di Centrache. Numerose le chiamate pervenute presso la SO115. Sul posto il sindaco a seguire le operazioni di soccorso.

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, per circoscrivere e spegnere il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.

Il fumo intenso ha creato disagi alla popolazione, tanta paura ma non si registrano danni a persone.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Luglio 2018 14:57