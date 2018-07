Anche per l’estate 2018 il Comune di Amato (Cz) assicura mare, sole e divertimento a venti giovani residenti

Anche per l'estate 2018 il Comune di Amato assicura mare, sole e divertimento a quindici giovani residenti. Grazie all'intuizione del sindaco di Amato Saverio Ruga e dell'assessore alle Politiche Sociali Marisella Grande per due settimane i piccoli amatesi – ragazzi tra i 6 e i 15 anni - potranno trascorrere giornate intere in riva al mare a divertirsi con attività ludiche e ricreative, godendo delle spiagge del litorale catanzarese. Una occasione per socializzare, riscoprire il valore dello stare insieme all'insegna della solidarietà che nello stesso rappresenta un valido sostegno ai tanti genitori che lavorano tutta l'estate e non potrebbero garantire sempre ai propri figli questo momento di svago.

"L'importanza delle colonie estive – affermano il sindaco Ruga e l'assessore Grande - si riscontra anzitutto nella forte valenza educativa che questo tipo di vacanza assume, sia per il suo connotarsi come una valida occasione di crescita personale, di socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali". Con la precisa scelta di destinare fondi propri di bilancio, l'Amministrazione Comunale di Amato ha voluto garantire ai più giovani di vivere l'estate abbattendo il disagio degli spostamenti dal borgo amatese, garantendo il trasferimento presso lo stabilimento balneare Moon beach di Catanzaro Lido. I bambini saranno accompagnati da due mamme per turno.