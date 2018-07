Catanzaro, Cavallaro: “Dopo le operazioni sul verde, centinaia di kg di rifiuti da raccogliere”

"Una televisione, un passeggino, un bel po' di pannolini usati, rifiuti ingombranti e non ingombranti di vario genere: ogni volta che viene ripulita una grande area verde della città gli operai della VerdIdea hanno bisogno del supporto di quelli della Si.Eco. per sgombrare il campo da vere e proprie discariche abusive a cielo aperto".

Lo ha affermato l'assessore all'ambiente, Domenico Cavallaro, sottolineando gli ultimi due esempi registrati dalle squadre in azione proprio questa mattina: "Il primo nel canalone di via Izzi De Falenta, l'altro nello spartitraffico all'imbocco fra la tangenziale nord e via Schiavi, nel quartiere San Leonardo. Si tratta di situazioni che si ripropongono in maniera meccanica: non esiste area verde della città, grande o piccola non cambia nulla, che una volta ripulita dalle erbacce non presenti il suo mucchio, più o meno corposo, di rifiuti".

"Spiace – ha aggiunto il delegato all'ambiente della giunta – dover sottolineare a ripetizione quanto sia necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. Non si può, purtroppo, fare altrimenti, anche perché è doveroso ricordare che abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo in spazi pubblici può creare gravi problematiche di natura sanitaria e, nel caso dei canaloni ostruiti dall'immondizia, anche di sicurezza, considerato che possono ostacolare il decorso naturale delle acque piovane".