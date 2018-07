Catanzaro, Ato rifiuti: votata a maggioranza la proroga per il subentro alla Regione nei contratti della gestione del sistema

L'Ambito territoriale ottimale dei rifiuti di Catanzaro ha votato, a maggioranza, la proroga per il subentro alla Regione nei contratti di gestione del sistema rifiuti sul territorio provinciale.

La decisione è stata presa al termine della votazione effettuata, nella sala consiliare della Provincia, durante la riunione della Comunità d'ambito diretta dal sindaco del Capoluogo, e presidente della stessa Comunità, Sergio Abramo.

Questo provvedimento dovrà essere approvato entro il 30 novembre dai Consigli comunali dei Municipi che compongono l'Ato (tutti quelli della provincia di Catanzaro). Il subentro alla Regione nei contratti partirà dall'1 gennaio 2019.

La proroga richiesta dall'Ato di Catanzaro è stata indispensabile per evitare l'effettivo subentro visto che ancora non sono state definite, sia da parte della Regione che dei Comuni, le azioni amministrative conseguenti.

"Questa decisione era un atto necessario per proseguire il percorso dell'Ato dopo la sua costituzione", ha affermato Abramo. "Ora la palla passa ai Consigli comunali dei Municipi coinvolti, organi sovrani su questa specifica materia".

All'assemblea della Comunità d'ambito hanno partecipato i sindaci (o loro delegati) e i commissari dei Comuni di Amaroni, Amato, Cardinale, Centrache, Cerva, Chiaravalle, Cropani, Curinga, Fossato, Gimigliano, Girifalco, Lamezia Terme, Marcellinara, Miglierina, Palermiti, Pentone, Pianopoli, Platania, Petrizzi, San Pietro a Maida, Serrastretta, Settigiano, Sersale, Simeri Crichi, Soverato e Soveria Mannelli. Era presente anche il segretario generale del Comune di Catanzaro, Vincenzina Sica.

Gli enti locali coinvolti hanno rappresentato la maggioranza degli abitanti dei centri facenti parte dell'Ato.

L'assemblea ha inoltre approvato il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio comune dell'Ato.

Il terzo punto all'ordine del giorno, l'individuazione dei locali per l'Ufficio comune dell'Ato è stata ritirata: su specifica proposta del sindaco Abramo il presidente della Provincia Enzo Bruno ha accettato di concedere gratuitamente alcuni locali all'interno di Palazzo Di Vetro. Sul punto, il commissario prefettizio di Lamezia Terme, Francesco Alecci, ha anche proposto l'utilizzo gratuito di un immobile situato nella città lametina. Queste proposte saranno trattate nella prossima riunione.

Il direttore dell'Ufficio comune dell'Ato, il dirigente del settore igiene ambientale del Comune di Catanzaro, Bruno Gualtieri, ha poi illustrato il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'Ambito soffermandosi sui lavori di modernizzazione degli impianti di Alli e Lamezia, sui punti di forza e debolezza del sistema, e quali potranno essere le azioni finalizzate ad abbattere la Tari anche in virtù del prossimo aumento che la Regione imporrà, a tutti i Comuni calabresi, per la mancanza di punti di conferimento pubblici e privati per gli scarti dei rifiuti.