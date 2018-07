Catanzaro, Poste italiane: lavori infrastrutturali agli uffici di via Martiri di Gerace e via Orti

Il direttore dell'ufficio provinciale di Poste italiane , Caterina Giordano, ha comunicato al sindaco che per lavori infrastrutturali già programmati all'edificio che ospita l'ufficio di via Martiri di Gerace, gli sportelli saranno chiusi al pubblico dal 24 al 26 luglio. Per medesimi interventi sul fabbricato di via Orti, gli sportelli saranno chiusi nelle giornate del 21 e 22 agosto. Scusandosi per i disagi che verranno arrecati all'utenza, la dirigente evidenzia che tutti i servizi essenziali saranno fruibili nell'ufficio di Catanzaro centro.

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Luglio 2018 18:31