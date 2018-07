Migranti, il 16 luglio iniziativa Fiom Cgil a Lamezia Terme (Cz)

"La Fiom-Cgil aderisce all'iniziativa di Libera lanciata da don Luigi Ciotti per sabato 7 luglio: indossiamo una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanita', perche' il rosso e' il colore dei vestiti e delle magliette dei bambini che muoiono in mare e che a volte il mare riversa sulle spiagge del Mediterraneo. Un'iniziativa per contrastare la terribile disumanita' a sfondo xenofobo di chi ci Governa, e per un'accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarieta'". Cosi' la Fiom-Cgil.

"Sempre sul tema dei migranti- continua la nota- la Fiom-Cgil organizza un'iniziativa pubblica, per mettere a confronto le esperienze del soccorso, dell'accoglienza e dell'integrazione e per discutere sulla situazione dei flussi nel Mediterraneo e in Europa, in considerazione del crescente clima d'ostilita' che si sta creando nel nostro Paese, oltre che in Europa. L'incontro dal titolo "Il Cammino della speranza. Migranti: accoglienza, dignita', lavoro" si svolgera' lunedi' 16 luglio a Lamezia Terme. Vogliamo farlo in Calabria, perche' e' una delle regioni al centro dei flussi migratori, in cui molti migranti lavorano in condizioni disumane. Tra gli interventi previsti, rappresentanti delle Ong che operano nel Mediterraneo, del mondo dell'associazionismo e del sindacato".