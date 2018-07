"05/02/2015 "Risultato storico per la città di Catanzaro che aspettava il nuovo depuratore da circa trenta anni", così tuonava il primo cittadino Abramo a seguito dell'assegnazione in via provvisoria del progetto per l'affidamento in project financing dei lavori per la realizzazione e gestione del nuovo depuratore. Un' opera da circa 25 milioni di euro! 04/07/2018, tre anni e mezzo dopo l'annunciazione, del risultato storico neanche l'ombra. Sembra essersi tutto arenato".

E' quanto afferma il consigliere di minoranza Gianmichele Bosco.

"O forse perché incagliato in uno scarico domestico di una delle tantissime abitazioni senza collegamento alla rete fognaria (secondo la stampa sarebbero oltre 30 mila i cittadini sprovvisti!), oppure perché tutti sono fermi a sperare sulla tenuta del depuratore vecchio di Lido che solo per risolvere i suoi problemi che hanno portato al recente sequestro ci costerà quasi 400 mila euro. Sì, sono questi alcuni degli effetti indesiderati del pasticcio di un appalto, congegnato e voluto dalla precedente Amministrazione, con la stessa guida di oggi, che doveva dare alla città finalmente un impianto in grado di sopportare a pieno regime le utenze del capoluogo e che invece si è dimostrato un castello di sabbia. Ma non è la prima volta che il nostro primo cittadino, dopo proclami, fanfara e claque di contorno ci abitua a disfatte di questo tipo. Lo stesso avveniva per l'Ati del verde per cui, dopo aver preannunciato la risoluzione di tutti i problemi (di costi ed efficienza del servizio), ha dovuto provvedere a rescindere il contratto a causa dei risultati disastrosi. Il diserbo di questi giorni è solo la legittima riparazione di oltre un anno di danni per cui si dovrebbe chiedere ogni giorno scusa a tutti i cittadini che pagano le tasse. L'amministrazione di Palazzo però ha certamente un primato, quello delle inaugurazioni, dei tagli di nastri e dei risultati non raggiunti mentre la città reale tenta a stento di dimenarsi tra varie emergenze. Abbiamo più volte presentato interrogazioni attraverso cui chiedevamo di conoscere lo stato del procedimento relativamente all'assegnazione del nuovo depuratore ma ad oggi nessuna risposta è arrivata, chissà se l'avremo mai. Eppure un tema così delicato come la depurazione meriterebbe uno sforzo purtroppo non nelle corde di questa amministrazione: essere trasparenti, dire come stanno le cose, ammettere i paurosi ritardi accumulati e chiarire se il nuovo impianto si farà o non si farà, se ci sono i finanziamenti o meno, se il Comune rischia pericolosi ricorsi amministrativi per la gestione dell'appalto oppure no. Tanto sappiamo come si risponderà: è tutto a posto! Intanto la città proseguirà con un sistema fognario parziale e vecchio e un depuratore non adeguato. Caro Sindaco, si depuri, una volta tanto, dall'alterigia e chieda perdono alla città!".