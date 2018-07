Catanzaro: nuova ordinanza sulla movida

C'è una nuova ordinanza che disciplina gli orari delle attività di intrattenimento musicale in tutto il territorio comunale e che è pensata per armonizzare, durante il periodo estivo, gli obblighi di sicurezza, tutela dell'ordine pubblico con le esigenze di sviluppo economico e commerciale del territorio.

Il dispositivo nr. 8 è stato illustrato nel corso di una riunione, convocata dal sindaco Sergio Abramo e dall'assessore Alessio Sculco, a un nutrito gruppo di titolari e gestori di esercizi di ristorazione e intrattenimento oltre che ai rappresentanti della Confcommercio.

All'incontro, avvenuto in tarda mattinata a Palazzo De Nobili, hanno partecipato anche il vicesindaco Ivan Cardamone e i consiglieri comunali Filippo e Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Andrea Amendola, Enrico Consolante, Ezio Praticò, Luigi Levato, Giulia Procopi, Antonio Angotti, Antonio Triffiletti. Presenti, inoltre, il dirigente del settore attività economiche, Antonino Ferraiolo, e il tenente colonnello della Polizia locale Franco Basile.

"Con questo provvedimento l'amministrazione è venuta incontro alle esigenze degli operatori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza pubblica indicate da Prefettura e Questura", ha sottolineato il sindaco Abramo ribadendo comunque "l'ampia disponibilità dimostrata dal Prefetto e dal Questore" durante la riunione del comitato provinciale sull'ordine pubblico che si era tenuta a Palazzo di Governo qualche ora prima. In quella sede il sindaco e l'assessore Sculco avevano illustrato alle Autorità i provvedimenti adottati nel dispositivo diramato questo pomeriggio.

"L'ordinanza che ha predisposto il settore attività economiche dopo un lungo confronto con gli organi di sicurezza, gli operatori commerciali e i cittadini, è finalizzata ad armonizzare l'ordine pubblico con lo sviluppo economico di tutto il territorio, compreso un quartiere come Lido sul quale sono stati concentrati tanti sforzi e che non può essere penalizzato", hanno aggiunto Abramo e l'assessore Sculco, "proprio l'estensione del provvedimento a tutto il territorio comunale evidenzia la volontà di uniformare in maniera chiara e con criteri ben precisi le regole del comparto".

L'ordinanza, che fa seguito ai controlli compiuti sulla zonizzazione acustica da parte della Polizia locale, sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre e impone i seguenti orari per le attività di intrattenimento musicale che, da oggi, è consentita anche all'esterno:

1. In tutta la città, i pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, nonché circoli privati, potranno diffondere musica all'esterno (rispettando il limite di decibel previsto dalle normative) fino alla mezzanotte dei giorni feriali e fino alle ore 1 dei giorni festivi (domenica) e prefestivi (venerdì e sabato).

2. Per gli stabilimenti balneari e i locali da ballo posizionati fra il fiume Corace e il Porto fino alla mezzanotte dei giorni feriali (da lunedì a giovedì) e fino alle ore 1 dei giorni festivi (domenica) e prefestivi (venerdì e sabato).

3. Per gli stabilimenti balneari e i locali da ballo presenti nell'area di Giovino compresa fra il Porto e il torrente Castaci, considerata l'assenza di insediamenti abitativi in prossimità, tutti i giorni fino alle 5 del mattino.

Le attività di intrattenimento svolte in zona demaniale o che affacciano sul litorale devono rivolgere casse e altoparlanti verso il mare.

Quanto alla diffusione di musica all'interno dei locali resta in vigore l'ordinanza già diramata.

Contestualmente, il sindaco ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro dalle ore 21 alle ore 7.

Con questo dispositivo è stato inoltre stabilito di anticipare di un'ora, e cioè a partire dalle ore 2, il divieto di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande.

Per i locali di intrattenimento e ballo siti a Giovino l'anticipo alle ore 2 è previsto per i giorni feriali della settimana (da lunedì a giovedì).