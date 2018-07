Montauro (Cz), aperto al traffico il ponte sul torrente Franco

Aperto al traffico il ponte sul torrente Franco, nel Comune di Montauro. Il raddoppio della Strada provinciale 124 rappresenta una infrastruttura fondamentale per garantire il flusso veicolare in sicurezza in una zona marina molto trafficata che rientra in un progetto di ottimizzazione e allargamento più ampio nella prospettiva della realizzazione di un secondo viadotto sul torrente Ceci, in via di definizione, per un ammontare di due milioni e 4 mila euro.

Il traffico è stato aperto questa mattina in seguito ad un sopralluogo del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, del sindaco di Montauro Roberto Franco, accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici Saverio Schipani e all'Urbanistica Saverio Grillone; presente il sindaco di Stalettì Alfonso Mercurio e l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Francesco Fragomeni, oltre che i tecnici provinciali e i rappresentanti della ditta che sta eseguendo i lavori (direttore dei lavori ingegner Domenico Squillacioti; direttore operativo ing. Stefano Marascio, direttori operativi generali Domenico Caporale e Agostino Saporito; responsabile unico del procedimento, ing. Floriano Siniscalco).

"Abbiamo mantenuto l'impegno a completare per incrementare ulteriormente la sicurezza della viabilità lungo un'arteria che nella bella stagione, e non solo, diventa strategica per consentire l'accesso di turisti e residenti – ha spiegato il presidente Bruno –. La strada che era stretta e pericolosa viene raddoppiata in maniera funzionale con grande beneficio per la tranquillità degli automobilisti. Nonostante le persistenti difficoltà economiche, il nostro Ente continua a mantenere alta l'attenzione in tutto il territorio, guardando alle istanze dei comuni con cui persiste una proficua collaborazione".

Una sinergia istituzionale che si concretizza in una proficua collaborazione anche nel campo della raccolta dei rifiuti lungo le arterie comunali e provinciali nelle zone turistiche del comprensorio del Basso Jonio, dove la Provincia di Catanzaro – con enorme impegno e sacrificio – è intervenuta rimuovendo alcune discariche abusive nei territori di Squillace, Montauro e Catanzaro.

In linea con le iniziative adottate per prevenire e contrastare atti e comportamenti che possano compromettere la vivibilità della comunità e le situazioni di degrado, il presidente Bruno e il sindaco Franco hanno effettuato un sopralluogo lungo la bretella che collega Montauro Scalo e la Strada Statale 106. Immediatamente sollecitata e realizzata la pulizia di una mini discarica che deturpa l'accesso alla stupenda area di Caminia.