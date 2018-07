Oliverio a ProLoco in festa a Soverato

"Negli stand che ho visitato c'è una ricchezza nascosta, l'artigianato artistico che va oltre quelle che sono le tradizioni e la valorizzazione dei patrimoni della nostra regione che spesso ignoriamo. Ritengo che il ruolo delle ProLoco sia insostituibile per coprire quella nicchia di valori che è l'anima dell'offerta turistica". Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio intervenendo ieri pomeriggio al dibattito organizzato dalla ProLoco di Soverato su "Turismo e sviluppo. Il ruolo delle ProLoco in Calabria", inserito all'interno della manifestazione Pro-loco in festa 2018, promossa dall'Unpli di Catanzaro che si è svolto nella cittadina ricordata come "la perla dello Jonio". Il presidente ha poi tracciato il lavoro messo in campo dall'Amministrazione regionale in questi anni "con l'obiettivo di puntare sulla qualità e sulla ricettività turistica attraverso una programmazione a 360 gradi". In tal senso ha ricordato proprio uno degli ultimi Bandi pubblicati per la valorizzazione dei Borghi per i quali sono stati investiti 100 milioni di euro, mentre un altro è in fase di pubblicazione, con un impegno di spesa di 15 milioni di euro, rivolto alle imprese per il recupero delle unità immobiliari ai fini dello sviluppo della ricettività turistica diffusa. "Il rapporto sul turismo del 2017 – ha rilevato Oliverio – registra una presenza da record in Calabria: 9 milioni di turisti concentrati non solo nei mesi di luglio e agosto ma anche in altri periodi dell'anno. C'è anche un aumento del 49% degli arrivi internazionale nel primo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Risultati importanti ottenuti anche grazie al fatto che abbiamo investito nell'accessibilità, soprattutto sui collegamenti aerei. Oggi quasi tutte le capitale europee sono collegate con la Calabria". Nella programmazione regionale per migliorare l'offerta turistica il presidente ha ricordato inoltre l'aumento della raccolta differenziata dal 12% del 2014 al 45% e i progetti per gli impianti di smaltimento moderni, ad impatto zero con produzione di elettricità, come quello di Alli di Catanzaro, Sambetello di Reggio Calabria e l'eco distretto di Rossano. Tra l'altro ha parlato degli investimenti per la ferrovia e per l'elettrificazione della rete ferroviaria, della messa in rete del patrimonio culturale della Calabria. Ma anche della promozione dell'enogastronomia: "in questo momento ha detto la Regione è presente nella più importante kermesse del settore che si sta svolgendo a New York", e della promozione turistica: "dal 10 al 14 ottobre i tour operator tedeschi visiteranno la Calabria per incontrare i nostri operatori turistici". "Intorno a tutto ciò – ha affermato il presidente Oliverio – è necessario far rivivere i territori e, in tal senso, le ProLoco rivestono un ruolo importantissimo per puntare alla valorizzazione delle peculiarità legate alle nostre identità. Tutto questo lavoro deve interagire con quello delle ProLoco. La legge sulla riforma delle Province ha assegnato le funzioni delle ProLoco alle Regioni. Dobbiamo aprire un confronto istituendo un tavolo tecnico per pensare ad uno strumento legislativo necessario per valorizzare e sostenere le ProLoco che, insieme ai Comuni, devono interagire con le comunità perchè per rilanciare i territori e la Calabria bisogna evitare che ognuno cammini in solitudine". Sul futuro delle ProLoco, sul palco dell'arena del lungomare Europa di Soverato, con il presidente Oliverio, si sono confrontati, Filippo Capellupo presidente dell'Unpli Calabria, Vitaliano Marino presidente dell'Unpli Catanzaro, Antonello Grosso segretario nazionale dell'Unpli, il presidente dell'Anci Calabria Gianluca Callipo. il sindaco di Soverato Ernesto Alecci, il presidente della ProLoco di Soverato Pietro Melia. Il presidente Oliverio, accolto dalle Calabriselle in costume tradizionale, ha visitato gli stand delle circa 40 ProLoco che hanno esposto le loro produzioni artistiche e artigianali.

Dettagli Creato Lunedì, 02 Luglio 2018 08:19