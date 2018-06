"L'Azienda sanitaria provinciale riveda il prima possibile la decisione di chiudere, durante il periodo estivo, il presidio di guardia medica del quartiere Santa Maria".

Lo ha affermato il vicesindaco, Ivan Cardamone, non appena venuto a conoscenza del provvedimento dell'Asp.

"La postazione di via Molise, nel cuore del popoloso quartiere che funge da cerniera fra il centro storico e la zona di Lido, non può assolutamente cessare le sue funzioni durante l'estate", ha aggiunto Cardamone.

"Il quartiere Santa Maria è un'area cruciale e densamente vissuta dalla cittadinanza, in inverno come nei mesi di luglio, agosto e settembre, ed è pertanto impensabile che si possa procedere, proprio in questo periodo, a un provvedimento così tranciante. Si configurerebbe una grave penalizzazione per il quartiere e gli insediamenti urbani limitrofi" ha sottolineato ancora il vicesindaco.

"Chiudere il presidio di guardia medica a Santa Maria vorrebbe dire imporre a un'utenza potenzialmente numerosa di fare ricorso alle cure, o anche solo alle consulenze, delle guardie mediche del centro o di Lido, quest'ultima già pesantemente gravata da carichi di lavoro estivi superiori alla media. Peggio ancora, il provvedimento potrebbe causare un ulteriore aumento dell'afflusso, già molto consistente, nel Pronto soccorso del "Pugliese", così contribuendo a rendere ancora più precario il sistema di assistenza sanitario del capoluogo".

"Mi auguro – ha concluso Cardamone – che il direttore sanitario dell'Asp possa far fronte alla carenza di personale medico per scongiurare la chiusura del presidio di Santa Maria e garantire la continuità assistenziale anche nei mesi di luglio, agosto e settembre".