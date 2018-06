L'amministrazione comunale resta al fianco degli operatori commerciali e dei titolari dei locali del quartiere marinaro nell'esigenza di contemperare le legittime aspettative dei privati con i vincoli imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza e ordine pubblico. La volontà è emersa anche in occasione di un incontro con il sindaco Sergio Abramo promosso dal vicesindaco Ivan Cardamone e dal consigliere comunale Filippo Mancuso, alla presenza del dirigente del settore attività economiche, Antonino Ferraiolo, e degli uomini della Polizia locale. Durante la riunione è stato fatto il punto sulla situazione in atto, in particolare nel quartiere Lido, dove esercenti ed avventori stanno esprimendo una forte preoccupazione riguardo al tema della regolamentazione della "movida". E' stata, quindi, condivisa l'opportunità di predisporre un'apposita ordinanza sindacale che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni pervenute dal Comitato ordine e sicurezza pubblica, miri a disciplinare in maniera semplice e trasparente tutte gli adempimenti richiesti ai titolari dei locali che vogliano arricchire l'offerta di intrattenimento della propria attività. "Con questo ulteriore provvedimento – commenta il sindaco Abramo – l'amministrazione comunale intende ribadire il proprio supporto agli operatori che con grandi sforzi hanno contribuito a migliorare l'appeal e la qualità della vita del quartiere marinaro e che oggi, con la stagione estiva nel vivo, rischiano di essere penalizzati con ripercussioni negative anche per l'economia cittadina. L'intenzione è, dunque, quella di predisporre e condividere il testo dell'ordinanza con le forze dell'ordine proseguendo il rapporto di sinergia istituzionale che su questa tematica è da tempo avviato". A margine dell'incontro, è stata, inoltre, attenzionata la problematica della sicurezza, evidenziata anche dal consigliere comunale Riccio, alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il quartiere Lido. Il sindaco si è detto disponibile ad esporre la tematica all'interno del Comitato per l'ordine pubblico.

