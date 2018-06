Catanzaro. Truffato da falso stilista per oltre mille euro: arrestato

Si è spacciato per stilista e rappresentante di capi di alta moda e, sotto falso nome, si è fatto consegnare ingenti somme di denaro. L'uomo, un 42enne, è stato individuato e arrestato dalla squadra mobile di Catanzaro che lo ha messo ai domiciliari. Qualche tempo fa un cittadino catanzarese ha presentato denuncia nei confronti di un uomo che si era spacciato per uno stilista di alta moda e lo aveva indotto ad acquistare abiti, a suo dire, di alto pregio per oltre mille euro. I vestiti in realtà si erano poi dimostrati di scarso valore economico e manifatturiero. Il truffatore aveva 'agganciato' per strada la sua vittima, un ex docente, chiamandola 'professore' e facendole credere di essere un ex alunno. Il truffatore si è poi offerto di dare all'ex prof un passaggio e ha iniziato a parlargli del suo 'lavoro', delle sue sfilate e della sua imminente partenza per Lugano. A quel punto gli ha proposto l'acquisto del vestiario che aveva in auto, puntando sul presupposto che avrebbe preferito ''offrirlo'' a lui ad un prezzo di favore piuttosto che metterlo sul mercato per il prezzo ordinario.

Persuaso dall'offerta, l'uomo ha appositamente prelevato più di mille euro per consegnarli al truffatore ricevendo in cambio tre buste con dentro capi di scarso valore. Dopo la denuncia sono partite le attività di indagine della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Catanzaro che nel giro di brevissimo tempo hanno portato alla individuazione del truffatore. L'uomo, come ricostruito dalla polizia, aveva messo a segno altre truffe simili in svariate città italiane, tra le quali Roma, Orvieto, Arceva (Ancona), Pergola (Pesaro Urbino), Apiro (Macerata), Napoli e, da ultimo, in molti altri comuni della fascia ionica calabrese. La procura ha dunque chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari.