Lunedì 2 luglio alle ore 11.30 presso la Sala Oro della Cittadella regionale sarà presentata alla stampa l'apertura della sede calabrese dell'Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, "Stazione Zoologica Anton Dohrn".

L'Istituto è strutturato in quattro dipartimenti che ne caratterizzano i diversi ambiti culturali: Biologia ed evoluzione degli organismi marini (BEOM), Ecologia marina integrata(EMI), Biotecnologie Marine (MBTECH),e infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine(RIMAR).

All'incontro co i giornalisti parteciperanno il Presidente della Regione Calabria, on. Mario Oliverio, l'assessore all'Ambiente on. Antonella Rizzo e il direttore della sede calabrese, prof. Silvio Greco.