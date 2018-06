"Infrastrutture, sanità, sicurezza. Queste devono essere le parole chiave della prossima amministrazione regionale e per il prossimo governatore. A questi concetti non può di certo rispondere un uomo come Oliverio che, con dati alla mano, ha fatto tutto l'opposto nell'ultimo quinquiennio. Serve un presidente che sappia coniugare i sacrifici che, ancora una volta, la regione deve compiere con la speranza di un futuro migliore che veda giovani imprenditori. In questo periodo stiamo assistendo, soprattutto, ad una volontà di riscatto da parte di una giovanissima classe imprenditoriale che in Calabria vuole rimanere e che di essa vuole farne un modello di "stile di vita" da esportare". E' quanto si legge nella nota del Coordinamento Provinciale Gioventù Nazionale Catanzaro.

"A questi bisogna rivolgersi ed è a questi che bisogna coinvolgere. Modernizzare l'amministrazione, le infrastrutture e le telecomunicazioni è fondamentale per dare linfa e opportunità a questa emergente classe giovanile. La sanità? Be' oltre che "casus belli" sulla pelle dei calabresi vi sono politici che hanno costruito le proprie carriere politiche, o meglio le proprie tasche politiche, tramite le proprie case di cura private, ingrassate da un sistema clientelare che continua a disprezzare e spreme il pubblico spingendoci al cd "turismo sanitario". A queste domande non potrà di certo rispondere chi questo sistema in parte lo ha avallato o chi, perdendo nelle elezioni nazionali in un collegio uninominale, spera di "riciclarsi" alle regionali per "riciclare" una classe politica fallimentare e auto-assistenzialista. C'è bisogno di una nuova figura, e per tale locuzione non valgono "i figli di". Che sia chiaro!".