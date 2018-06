Catanzaro, domani interruzione idrica: ecco le zone interessate

Domani, venerdì 29 giugno, dalle ore 8 e fino al termine dei lavori, presumibilmente nel primo pomeriggio, verrà interrotta l'erogazione del servizio idrico in via della Resistenza, via Romagna, via Friuli e contrada Guglia.

Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il disservizio sarà legato alla necessità di intervenire sulla rete comunale e che la normalizzazione dell'erogazione dovrebbe avvenire nel pomeriggio.