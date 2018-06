Il 29 giugno la seduta del Consiglio provinciale di Catanzaro per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018

Sono 15 gli argomenti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio provinciale di Catanzaro che il presidente Enzo Bruno ha convocato per le 11.30 di domani 29 giugno in prima convocazione, e per lunedì 2 luglio in seconda, sempre alle 11.30. Dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in discussione l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018 e documenti allegati. A seguire: l'autorizzazione dell'acquisto di immobili ad uso scolastico nel Comune di Chiaravalle; l'adozione della carta dei diritti delle Bambine, proposta dall'associazione Fidapa e undici deliberazioni relative a prese d'atto di sentenze passate in giudicato e atti consequenziali.

