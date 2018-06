Catanzaro, pubblicato avviso richiesta di offerta sul MEPA per l'affidamento di servizi dell'area dell'infanzia Pepe

L'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, rende noto che è stato pubblicato sul sito del Comune, all'indirizzo www.comunecatanzaro.it, l'avviso relativo alla richiesta di offerta sul MEPA per l'affidamento di servizi dell'area dell'infanzia Pepe.

La gara, il cui importo a base è di 55mila euro circa, ha ad oggetto: il servizio di gestione di una sezione di infanzia per 20 bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni e sono richieste le figure di un educatore professionale e di un ausiliario ai servizi generali e cura alla persona; il servizio di gestione per garantire la supplenza per la sostituzione, in caso di assenza, del personale docente in servizio presso l'area dell'infanzia Pepe; l'attivazione di laboratori didattici pomeridiani per circa 25 bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni per l'anno scolastico 2018-19. Richieste, anche in questo caso, le figure di un educatore professionale e di un ausiliario ai servizi generali e cura alla persona. I laboratori, che riguardano gli allievi frequentanti il tempo prolungato, sono attinenti ai seguenti percorsi didattici: psicomotricità e espressione corporea, attività manuale grafico-pittorica, manipolazione, laboratorio di inglese didattico e laboratorio di musica e danza. Le domande, corredate da progetto educativo e gestionale, dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 10 luglio.