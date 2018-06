Stazione Catanzaro Sala, maggioranza risponde a M5S

"Non sorprende la "risposta" che due dei parlamentari Cinquestelle eletti nel collegio catanzarese, la senatrice Granato e il deputato D'Ippolito, hanno dato al sindaco Abramo sulla questione della stazione di Sala. Il primo cittadino ha sollecitato l'incontro con il ministero e i vertici di Rfi, sulla scorta delle rassicurazioni che proprio loro avevano dato la settimana scorsa, la replica è stata un attacco scomposto che non entra, chissà per quale motivo, nel merito della questione. Stanno provando a spostare il tiro perché sanno bene che non riusciranno a far nulla? O si lasciano andare ad attacchi gratuiti perché non sono capaci, abituati sempre e soltanto a essere contro qualcosa, a proporre soluzioni concrete, cioè diventare quello per cui sono stati eletti, vale a dire governo, sistema, amministrazione. Non possono, Granato e D'Ippolito, pensare di restare grilli parlanti: i Cinquestelle sono al Governo e da Governo dovrebbero comportarsi". I gruppi consiliari di Catanzaro da Vivere e Catanzaro con Abramo hanno replicato, con una nota, alle dichiarazioni diramate dai parlamentari del Movimento Cinquestelle Bianca Laura Granato e Giuseppe D'Ippolito.

"Come stiamo facendo noi, a Catanzaro, accanto a Sergio Abramo, che è stato il primo sindaco calabrese a riuscire a costituire l'Ato sui rifiuti e a permettere alla città di farsi capofila di un processo di sviluppo e razionalizzazione vero. Abramo è stato anche il primo sindaco di una grande città calabrese che ha voluto, con forza, far partire un sistema di raccolta differenziata porta a porta che non sarà perfetto, ma che ha superato la soglia del 60% e sta dando risultati. Forse D'Ippolito non lo sa, perché è di Lamezia, ma la Granato dovrebbe senz'altro ricordare quelle montagne di rifiuti per strada che erano il lascito avvelenato dell'amministrazione di centrosinistra. O forse, i due Cinquestelle, pensavano a Roma e alle tonnellate di immondizia che la sindaca del loro movimento non riesce a eliminare se non inviandole a suon di euro nei territori vicini.

In realtà, a dichiarazioni da dilettanti come quelle di D'Ippolito e Granato non dovremmo neanche rispondere e forse non lo faremo mai più. Anche perché c'è già l'onorevole D'Ippolito a dover affrontare, per affermazioni false e tendenziose, un impegno del genere in Tribunale. Magari non se n'è accorto, ma scrivere, come ha fatto, che qualcuno avrebbe "regalato un posto al Policlinico" a Piero Aiello, ancora una volta senza aggiornarsi (e per questo lo invitiamo insieme alla senatrice Granato a visionare il curriculum professionale di Aiello), rischia di ritornarci in Tribunale. E di ritornarci in compagnia di quella senatrice che, ricordiamo, è stata desolatamente imbarazzante nei tanti dibattiti elettorali alle Comunali dell'anno scorso, quando si è contraddistinta per una certa forma di comicità. Potremmo aggiungere altro, nei confronti dei due parlamentari, ma ci limitiamo a invitarli a dare risposte alla città che ha contribuito ad eleggerli invece di perdersi in sproloqui nell'inutile tentativo di nascondere la loro pochezza politica".