Una fiat punto in transito nel centro urbano del comune di Stalettì, per cause accidentali è stata interessata da un incendio.

Le fiamme divampate inizialmente dal vano motore, si sono prepagate all'intera vettura. A bordo il solo conducente, una persona anziana che, accortosi dell'incendio abbandonava la vettura senza subire danni.

Il calore sprigionato dal rogo ed il fumo denso ha creato disagi ad alcuni appartamenti situati nelle vicinanze. Non si registrano danni a persone o intossicati.

Intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è valso all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza della vettura.