Regione Calabria. Bando Ricerca e Sviluppo: ammessi altri 14 progetti

Il Dipartimento Presidenza, con decreto dirigenziale n.6420 del 19/06/2018, ha approvato l'aggiornamento della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell'avviso che sostiene le imprese attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riferiti alle aree di innovazione della Smart Specialization (S3), da attuare anche in collaborazione con gli enti di ricerca. A seguito dell'esito delle istanze di riesame presentate dai soggetti esclusi della graduatoria provvisora (pubblicata lo scorso 12 ottobre 2017) sono risultati ammissibili, infatti, ulteriori 14 progetti.

La Regione Calabria ha, pertanto, disposto un ampliamento della dotazione finanziaria di oltre 5 milioni di euro per coprire interamente il fabbisogno dei progetti risultati ammissibili e finanziabili a seguito di un'apposita attività valutativa.

Si concretizza attraverso questo nuovo impegno di spesa un passaggio procedurale significativo a favore delle imprese in Calabria e di quelle realtà che hanno manifestato, partecipando al bando, una elevata domanda di innovazione accompagnata da una apprezzabile qualità progettuale.

A corredo della presente news si allegano i nuovi elenchi dei progetti ammessi e finanziati (Allegato A), dei progetti ammissibili alla valutazione e non finanziabili per aver ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 (Allegato B) e dei non ammissibili alla valutazione (Allegato C). f.d.

Di seguito il link alla pagina del portale Calabria Europa relativo all'Avviso

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/290/index.html