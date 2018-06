Catanzaro, sabato l'apertura della sede di CasaPound col presidente Iannone

Avrà luogo il prossimo sabato 30 giugno alle 18 e 30 l'inaugurazione della sede di CasaPound Italia di Catanzaro. All'evento sarà presente il presidente nazionale del movimento, Gianluca Iannone.

"Invitiamo tutti i cittadini - dichiara il responsabile cittadino Danilo Romeo - in via Marco Greco 5A per l'apertura di quella che sarà la sede n.164 di CasaPound e prenderà il nome di Erebor".

"Dopo il taglio del nastro - spiega - avrà luogo una presentazione del programma, obiettivi e future sfide del movimento e al termine seguirà un appuntamento conviviale con musica cibo, e bevande. Sarà solo il primo di una serie di appuntamenti, conferenze, iniziative che nei prossimi mesi avranno luogo nella nostra città".