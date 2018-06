Nasce l'Arcigay di Lamezia Terme

Il 23 giugno 2018 resterà per sempre nella storia di Lamezia Terme. È nata infatti una nuova realtà associativa che colma un vuoto che stava diventando pesante, nasce infatti nella città della piana Arcigay Ligea Lamezia Terme, con l'affiliazione data dal consiglio nazionale di Arcigay che si è tenuto in questo giorno importante. L'associazione per antonomasia che difende i diritti LGBTQIA+ sbarca nella città dal ruolo strategico nella regione Calabria. Il 14 e il 15 Luglio ci sarà l'inaugurazione della nuova realtà associativa, dove ci si potrà tesserare, che condividerà la sede con Potere al popolo, che ha gentilmente concesso lo spazio. Arcigay Lamezia si pone come obiettivo quello di stare accanto alla comunità rainbow presente sul territorio di sua competenza con azioni mirate volte alla lotta contro le discriminazioni, contro le malattie sessualmente trasmissibili con un azione di prevenzione e informazione, e per rivendicare con orgoglio il proprio modo di essere e il fatto che siamo tutti uguali come recita l'articolo 3 della nostra costituzione. Le cariche principali sono state assegnate al Prof. Giovanni Carpanzano in qualità di presidente, Marco Ammendola in qualità di vicepresidente e segretario, e alla Professoressa Simona Bagnato in qualità di tesoriere. Infine vogliamo ringraziare il consiglio nazionale e in particolare Gabriele Piazzoni segretario nazionale.

