Al via la prima edizione di “Catanzaro Sport Village”

E' partita ufficialmente la prima edizione di "Catanzaro Sport Village", manifestazione all'insegna dello sport, degli spettacoli e della solidarieta' in programma da oggi al 30 giugno allo stadio "Ceravolo" del capoluogo calabrese. L'evento, il primo del genere a Catanzaro, si propone l'obiettivo di creare un momento di aggregazione ma anche di sensibilizzazione a tematiche di particolare attualita' come la disabilita' e l'inclusione sociale. La manifestazione e' organizzata dall'associazione "Alkon" con una finalita' benefica perche' contribuira' ala creazione della prima "academy" degli "Insuperabili", associazione onlus che si occupa di ragazzi con disabilita' motoria o cognitiva al fine di introdurli nel mondo delle scuole calcio. Lo "start" e' avvenuto questa mattina con una cerimonia che ha visto anzitutto la sfilata di tutte le associazioni calcistiche e sportive che parteciperanno alla kermesse, che si avvale del patrocinio del Comune di Catanzaro e anche della sinergia della societa' calcistica del Catanzaro. A portare i saluti istituzionali agli organizzatori e' stato il sindaco Sergio Abramo, che ha rimarcato "il grande valore anche sociale di questa manifestazione, che testimonia la bonta' del ruolo dei privati quando si mettono al servizio della collettivita'", e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, che ha auspicato "l'istituzionalizzazione di 'Catanzaro Sport Village' tra gli eventi annuali dell'estate catanzarese". Per oltre una settimana lo stadio "Ceravolo" di Catanzaro diventera' il teatro di molti eventi che spazieranno dalla musica alla cultura, dalla commedia allo sport. All'interno dell'impianto catanzarese inoltre sono stati allestiti vari stand promozionali e varie aree tematiche, tra cui l'area "Ragazzi", interamente dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni interessati a svariate attivita' tra cui calcio, volley, attivita' artistica, educazione ambientale e tanto altro: un'altra area sara' interamente dedicata al fitness e alla cura del corpo. Ricco il cartellone degli eventi, che partira' questa sera con il concerto di esordio di "Catanzaro Sport Village", affidato all'artista catanzarese Eman e a un volto ormai famoso nel panorama del rap italiano, Nitro. La chiusura della manifestazione e' prevista il 30 giugno, giorno in cui e' in programma anche una partita di beneficenza con la presenza di giocatori che hanno fatto la storia del Catanzaro calcio come Claudio Ranieri, Massimo Mauro e Massimo Palanca: lo spettacolo conclusivo vedra' come "madrina" Simona Ventura. (Agi)

Dettagli Creato Sabato, 23 Giugno 2018 17:20